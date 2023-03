Problema al polpaccio per il difensore Pierre Kalulu del Milan, il ventiduenne è stato costretto a lasciare il ritiro della Francia U21. Lo riferisce RMC Sport, secondo cui l’ex Lione non sarà disponibile per affrontare i pari età della Spagna martedì in amichevole. La botta al polpaccio, rimediata in allenamento, sarà valutata nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Kalulu