Infortunio per Dele-Bashiru: al suo posto entra Belahyane

Non arrivano buone notizie in casa Lazio. Nel corso della gara contro il Venezia, più precisamente al minuto 38, Dele-Bashiru è stato costretto a lasciare il terreno di gioco, facendo spazio a Belahyane. Il centrocampista biancoceleste, infatti, è stato costretto a uscire dopo uno scontro di gioco con Zerbin. Rimangono da valutare le condizioni del calciatore e valutare l’entità del problema, soprattutto in vista delle prossime partite.

FOTO: Instagram Dele-Bashiru