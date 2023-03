Infortunio per Courtois: lascia il ritiro del Belgio

Il Belgio del ct Domenico Tedesco dovrà fare a meno del fuoriclasse in porta Thibaut Courtois per sfidare la Germania in amichevole. Un problema all’adduttore, come comunicato dai canali ufficiali della Nazionale belga, mette ko l’estremo difensore trentenne. Venerdì sera era regolarmente in campo per la prima partita valida per qualificarsi a Euro 2024, sfida che i Belgian Red Devils hanno vinto con il risultato di 3-0.

𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2023

foto: Instagram Belgio