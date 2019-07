Infortunio per Chiellini, a rischio la tournée in Asia

Prima tegola stagionale per la nuova Juventus di Maurizio Sarri. Giorgio Chiellini potrebbe saltare la tournée in Asia. Il capitano bianconero ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro che tanto lo ha tormentato nella passata stagione e nella giornata di venerdì potrebbe non salire sull’aereo che porterà la Juve a giocarsi il primo test stagionale contro il Tottenham, in programma domenica. Domani mattina la squadra si allenerà alla Continassa e proprio lì, probabilmente, il nuovo tecnico prenderà la sua decisione.

Foto Twitter Chiellini