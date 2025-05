Infortunio Lautaro Martinez, l’attaccante salterà anche la Lazio

11/05/2025 | 10:34:48

Inzaghi si ritrova a fare i conti con una lista di acciaccati in casa Inter dopo la sudatissima ed emozionante semifinale di Champions League contro il Barcellona. E il grande protagonista della notte di martedì, Lautaro Martinez, non sarà della gara oggi contro il Torino, ma non solo. L’argentino salterà anche la partita con la Lazio: il recupero lampo contro il Barcellona è stato un miracolo fatto di abnegazione, forza, tenacia, grinta e passione, ora però l’elongazione muscolare va “riassorbita” senza fretta. Il centravanti avrà così modo e tempo per ricaricare le pile verso la finale contro il PSG, dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per l’ultima giornata di campionato contro il Como di Fabregas, nella speranza che il campionato possa arrivare fino all’ultima giornata ancora aperto.

FOTO: Instagram Lautaro Martinez