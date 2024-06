Teun Koopmeiners dovrà saltare l’Europeo, come ha comunicato in giornata la Federazione olandese, per un infortunio rimediato nella serata di ieri. La diagnosi parla di postumi distrattivi della regione adduttoria sinistra, una situazione che porterà Koopmeiners ad uno stop di circa trenta giorni. Il centrocampista dell’Atalanta continua ad essere un obiettivo prioritario della Juventus.

Foto: instagram Koopmeiners