Infortunio Koné: Ranieri incrocia le dita

Una grande serata per la Roma che agguanta il pareggio in extremis contro il Napoli. Nonostante ciò, a preoccupare sono le condizioni di Manu Koné, uscito prima a causa di quello che sembrerebbe essere un infortunio. Lo stesso Ranieri in conferenza si era espresso in questo modo: “Ho duvuto togliere Manu perché devo pensare al bene della squadra. Vedremo come sta dagli esami”. Dunque, per i giallorossi è alta la tensione, in attesa del verdetto degli esami strumentali.

FOTO: Instagram Koné