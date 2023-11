Infortunio grave per Zaïre-Emery: dalla Francia sono sicuri, rientrerà nel 2024

Warren Zaïre-Emery è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio rimediato in occasione della gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2024 contro Gibilterra nella serata di Sabato 18 Novembre.

Nella giornata di oggi, il noto giornale francese L’Equipe ha confermato quelle che erano le sensazioni della vigilia in merito agli esami medici. Il talento classe 2006′, che tanto ha incantato il Parco dei Principi nella gara di Champions League contro il Milan, rientrerà nel 2024.

Un brutto colpo per il Paris-Saint-Germain e Luis Enrique in primis, che ha creduto in lui sin dal primo giorno del raduno.

Foto: Instagram Zaïre-Emery