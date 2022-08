Infortunio Embalo, dg Cittadella: “Possibile stiramento. Ma non torneremo sul mercato”

A margine dell’amichevole contro la Luparense, il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato dell’infortunio di Carlos Embalo, escludendo un ritorno sul mercato da parte del club: “Mi dispiace molto per l’infortunio di Embalo, l’impressione è che sia uno stiramento. Quando sono cose muscolari non sai mai subito quantificarle e per un po’ starà fuori. Tornare sul mercato? No, è uno stiramento, non una frattura o un infortunio lungo. Numericamente siamo a posto, poi vediamo il mercato che è sempre imprevedibile”.

Foto: Instagram Cittadella