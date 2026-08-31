Infortunio Ekhator: il comunicato della Juventus

31/08/2026 | 17:38:07

Jeff Ekhator ha riportato un infortunio durante l’allenamento di ieri. Il comunicato della Juventus: “A seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero”.

Foto: Instagram Juventus