Infortunio di André Gomes: Son ancora sotto shock, salta la Champions

Un infortunio orribile. L’ultimo weekend di Premier League è stato macchiato dal terribile ko occorso a André Gomes durante il match fra Everton e Tottenham. Ad originarlo è stato un contrasto con il nord-coreano Son, con la gamba del calciatore dei toffees che si è poi impuntata sul terreno, causando la frattura della caviglia.

Son, però, continua a non darsi pace. Come riportano alcuni giornali inglesi, il calciatore di Pochettino, espulso dopo il fallo che ha causato l’infortunio di Gomes, era uscito in lacrime, sotto shock per il danno procurato all’avversario. Un trauma, però, che sta condizionando fortemente Son, che potrebbe addirittura restar fuori dai convocati per il match di Champions League di domani in casa della Stella Rossa, con il Tottenham che si è offerto di mettere a disposizione del ragazzo una figura che lo aiuti a superare l’accaduto.