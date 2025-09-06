Infortunio de Jong, il report medico verso il Valencia

06/09/2025 | 10:45:15

Frankie de Jong ha abbandonato il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico accusato nel match contro la Polonia. Il calciatore del Barcellona è stato sostituito in via precauzionale all’83’, per evitare complicazioni. Per il giocatore sembra non trattarsi di un problema serio, ma dalle parti della Ciutat Esportiva la prudenza non è mai troppa. I primi referti dei medici della nazionale olandese hanno evidenziato un infortunio di lieve entità. Nonostante ciò, l’ex Ajax verrà sottoposto a controlli ulteriori nei prossimi giorni. Difatti, stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, non sono previsti controlli per de Jong nella giornata di oggi. Resta sempre più probabile una valutazione medica settimana prossima, presumibilmente di lunedì. La disponibilità del calciatore in vista della partita de LaLiga contro il Valencia del 14 settembre è, al momento, incerta.

Foto: Instagram de Jong