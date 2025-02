Infortunio Ceballos: il comunicato del Real Madrid

Non arrivano buone notizie in casa Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, perde Dani Ceballos a causa di una lesione al muscolo semimembranoso che interessa il tendine della gamba sinistra. A comunicarlo, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, è stato il Real: “In seguito agli accertamenti effettuati oggi dal servizio medico del Real Madrid sul nostro giocatore Dani Ceballos, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo semimembranoso che interessa il tendine della gamba sinistra. In attesa di evoluzione”.

FOTO: Instagram Ceballos