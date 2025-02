Infortunio Benedyczak: il comunicato del Parma

Brutte notizie in casa Parma. Benedyczak si è operato alla caviglia sinistra e ne avrà per diverso tempo. Le tempistiche per il recupero dipenderanno dai prossimi controlli. A comunicarlo è stata la società tramite una nota ufficiale: “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Adrian Benedyczak è stato operato per una pulizia della caviglia sinistra a Londra. L’intervento è stato eseguito lunedì 17 febbraio dal professor James Calder ed è perfettamemte riuscito. L’attaccante polacco ha già iniziato il percorso riabilitativo”.

FOTO: Instagram Benedyczak