Infortunio al ginocchio per Cabal: il difensore è arrivato al JMedical per sottoporsi agli esami

Il difensore della Juventus, Juan Cabal, è arrivato pochi minuti fa al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali necessari a valutare l’entità del suo infortunio al ginocchio. Questo è l’ennesimo infortunio in casa bianconera; il colombiano si è presentato in clinica con delle stampelle e un tutore. Nelle prossime ore si conosceranno meglio le sue condizioni e i tempi di recupero. Cabal si è infortunato durante il primo allenamento con la nazionale colombiana.