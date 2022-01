Infortuni Milan: trauma costale per Kessie, escluse lesioni invece per Ibrahimovic

Il Milan si prepara in vista del derby ma deve fare i conti anche con qualche acciaccato. Ultimo in ordine di tempo è Frank Kessie, uscito in lacrime dal match odierno di Coppa d’Africa della sua Costa d’Avorio eliminata poi ai rigori dall’Egitto. Il centrocampista ivoriano ha rimediato un trauma costale che verrà poi valutato al suo rientro in Italia. Per quanto riguarda invece Ibrahimovic gli esami ai quali si è sottoposto hanno escluso lesioni: confermata l’infiammazione al tendine achilleo destro.

FOTO: Twitter Milan