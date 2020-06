Infortuni in casa Barcellona: Messi verso il recupero, Suarez ancora in dubbio

Nonostante non abbia partecipato alle sessioni d’allenamento assieme al resto della squadra, Lionel Messi, secondo quanto dichiara il tecnico del Barcellona Quique Setién, dovrebbe comunque recuperare per essere presente nel primo match della Liga (post Covid-19), sabato a Maiorca. Di seguito le dichiarazioni del mister blaugrana ai microfoni di Movistar.

“Messi non è l’unico che non si è allenato. Questo è successo a quasi tutti gli infortunati a seguito del ritorno agli allenamenti. La situazione è sotto controllo, sta bene e non avrà problemi. Suarez sta lavorando bene. Ma la domanda è sapere qual è il suo stato di forma dopo una così lunga assenza”.