Infermeria Inter: progressi per Dumfries e Zielinski, attesa per Thuram

Simone Inzaghi conta di recuperare tre pedine fondamentali per la fase cruciale della stagione. Negli ultimi giorni si sono registrati i progressi di Dumfries e Zielinski che potrebbero essere convocati per la gara di domenica pomeriggio contro la Roma, soprattutto l’olandese è mancato molto ai nerazzurri e ha costretto l’allenatore a spremere Darmian. Thuram ieri non ha lavorato, ma si confida di rimetterlo in gruppo già nelle prossime ore, in modo da poterlo convocare per la Roma. Sarebbe già importante portarlo in panchina a pochi giorni dalla sfida di andata per la semifinale di Champions in casa del Barcellona.

Foto: sito Inter