Infantino: “Voglio ringraziare Ceferin, Florentino e Al Khelaifi. Il calcio vince quando siamo uniti”

12/02/2026 | 11:21:18

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato durante il 50° congresso UEFA. Queste le sue parole:

“Sono successe così tante cose in questi congressi. Facciamo tutti parte di questa organizzazione che è la UEFA. Una delle cose che ho imparato è che bisogna avere la mano leggera. Parlerò solo di tre cose: donne, giovani e unità. Abbiamo bisogno di più donne in posizioni importanti nel calcio; dobbiamo creare opportunità di lavoro per tutte le donne. Qui in Belgio, abbiamo una donna che ricopre la posizione più alta nel calcio, ma dobbiamo includere più donne, ad esempio, come allenatrici. Dobbiamo difendere i nostri giovani. Il Mondiale Under 17 si è appena svolto in Qatar. E da quest’anno ce ne sarà un altro, il Mondiale Under 15, a cui potranno partecipare tutte le nazioni del mondo. Quest’anno tutti parteciperanno al Campionato del Mondo e l’anno prossimo al Mondiale femminile. E questo mi porta all’unità. Ieri abbiamo appreso l’eccellente notizia dell’accordo con il Real Madrid, e voglio ringraziarli e chiedere un applauso per Ceferin, Florentino e Al Khelaifi. Il calcio vince quando siamo uniti. Sappiamo tutti che a volte viviamo in un mondo molto aggressivo, ma sono sicuro che ci sono molte altre cose su cui siamo d’accordo. E quest’anno abbiamo un Mondiale, che sarà il Mondiale della pace e dell’unità”.

Foto: Wikipedia

