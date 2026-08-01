Infantino torna sui suoi passi e blocca il progetto: “Si sono create divisioni che non erano nell’obiettivo prefissato”

01/08/2026 | 09:47:45

Il progetto redatto da Gianni Infantino, dal nome “FIFA Forward Enterprise“, che consiste nella creazione di una società commerciale privata atta a gestire e organizzare i Mondiali per nazioni e il Mondiale per Club, non si farà. Lo ha annunciato lo stesso numero uno della FIFA a seguito del polverone mediatico scatenatosi negli ultimi giorni, con Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, portavoce numero uno.

Ecco il comunicato della FIFA: “Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell’interesse dell’obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato – e sarà sempre – unire e migliorare. Di conseguenza, questa proposta non verrà portata avanti. Il progetto Fifa Forward Enterprise era nato con l’intenzione di fornire una base per rafforzare ulteriormente le nostre associazioni e il nostro sport nel mondo, specialmente in quei Paesi dove è richiesto più sostegno. Inoltre, come abbiamo detto sin dall’inizio, questo progetto doveva essere realizzato solo con il sostegno della maggioranza delle associazioni che fanno parte della Fifa e sempre previa consultazione con loro, con il consiglio federale, le Confederazioni e le altre parti interessate. D’ora in poi il mio obiettivo sarà quello di unire di nuovo tutte le parti interessate nei prossimi giorni e settimane, nello spirito di un interesse comune per il nostro sport e con l’obiettivo di continuare a far crescere il calcio ovunque, in particolare in quei paesi che hanno maggiormente bisogno del nostro supporto”.

Foto: Fifa.com