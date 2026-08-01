TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Infantino torna sui suoi passi e blocca il progetto: “Si sono create divisioni che non erano nell’obiettivo prefissato”

01/08/2026 | 09:47:45

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il progetto redatto da Gianni Infantino, dal nome “FIFA Forward Enterprise“, che consiste nella creazione di una società commerciale privata atta a gestire e organizzare i Mondiali per nazioni e il Mondiale per Club, non si farà. Lo ha annunciato lo stesso numero uno della FIFA a seguito del polverone mediatico scatenatosi negli ultimi giorni, con Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, portavoce numero uno.

Ecco il comunicato della FIFA: “Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell’interesse dell’obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato – e sarà sempre – unire e migliorare. Di conseguenza, questa proposta non verrà portata avanti. Il progetto Fifa Forward Enterprise era nato con l’intenzione di fornire una base per rafforzare ulteriormente le nostre associazioni e il nostro sport nel mondo, specialmente in quei Paesi dove è richiesto più sostegno. Inoltre, come abbiamo detto sin dall’inizio, questo progetto doveva essere realizzato solo con il sostegno della maggioranza delle associazioni che fanno parte della Fifa e sempre previa consultazione con loro, con il consiglio federale, le Confederazioni e le altre parti interessate. D’ora in poi il mio obiettivo sarà quello di unire di nuovo tutte le parti interessate nei prossimi giorni e settimane, nello spirito di un interesse comune per il nostro sport e con l’obiettivo di continuare a far crescere il calcio ovunque, in particolare in quei paesi che hanno maggiormente bisogno del nostro supporto”.

Foto: Fifa.com