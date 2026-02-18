Infantino sul caso Vinicius-Prestianni: “Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport”

18/02/2026 | 17:30:03

Anche il presidente della FIFA Gianni Infantino ha commentato il caso Vinicius–Prestianni. Queste le sue parole:

“Sono rimasto scioccato e profondamente rattristato nel vedere il presunto episodio di razzismo ai danni di Vinícius Júnior durante la partita di UEFA Champions League tra Benfica e Real Madrid. Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società: è necessario che tutte le parti coinvolte intervengano e chiamino a rispondere i responsabili. Alla FIFA, attraverso il programma Global Stand Against Racism e il Players’ Voice Panel, siamo impegnati a garantire che giocatori, ufficiali di gara e tifosi siano rispettati e tutelati, e che vengano adottati provvedimenti adeguati quando si verificano episodi di questo tipo. Mi congratulo con l’arbitro François Letexier per aver attivato il protocollo antirazzismo utilizzando il gesto convenzionale con le braccia per fermare la partita e affrontare la situazione. La FIFA e il mondo del calcio esprimono piena solidarietà alle vittime di razzismo e di qualsiasi forma di discriminazione. Continuerò sempre a ribadirlo: No al razzismo! No a ogni forma di discriminazione!”.

Foto: Wikipedia