Infantino sui Mondiali ogni due anni: “Il prestigio di un evento non dipende dalla frequenza, ma dalla sua qualità”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel corso di una conferenza in Israele ha parlato così: “Il prestigio di un evento dipende dalla sua qualità non dalla sua frequenza.

C’è il Super Bowl che viene giocato ogni anno, anche Wimbledon o la Champions League e tutti li aspettano con grande eccitazione. Dobbiamo trovare il formato giusto che non sia troppo invasivo per il calendario di tutti gli altri eventi. Un Mondiale a 48 squadre dal 2026 è già stato deciso, se sarà ogni 4 anni o ogni 2, è in fase di consultazione“.

Foto: Twitter FIFA Media