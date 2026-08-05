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Infantino sotto pressione: convoca una riunione d’emergenza in Marocco

05/08/2026 | 13:44:17

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Sono giorni complicati per Gianni Infantino. Il numero uno della FIFA, investito dalla bufera per aver programmato di vendere delle quote commerciali a società esterne, poi tornato sui suoi passi, ha convocato una riunione d’emergenza a Rabat, in Marocco. Lo scopo è quello di analizzare la situazione e riprogrammare gli obiettivi, nel mezzo della sfiducia interna e da parte della Federazione gallese e inglese in merito a una sua rielezione nel 2027.

Foto: X FIFA