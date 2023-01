Infantino: “Solidarietà a Banda e Umtiti. I tifosi si alzino in piedi per far tacere tutti i razzisti”

Dopo i cori dei tifosi biancocelesti all’indirizzo di Samuel Umtiti e Lameck Banda, durante la sfida al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, si è espresso così su Instagram: “Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda – gridiamolo forte e chiaro: NO AL RAZZISMO! Possa la stragrande maggioranza dei tifosi, che sono brave persone, alzarsi in piedi per far tacere tutti i razzisti una volta per tutte!”.

Foto: Twitter FIFA