Infantino: “Sala? Spero nell’accordo Cardiff-Nantes. Icardi? Lo vorrei sempre in squadra. Il Mondiale a 48…”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti: “E’ stata una grave tragedia e sono vicino alla famiglia. Per il resto dico che c’è un organo della FIFA che prenderà le decisioni del caso. È vero che il Nantes si è rivolto a noi per ricevere la prima rata ma non sono tecnico e non mi esprimo. Spero che i due club possano trovarsi d’accordo. Icardi? Spero che Mauro e l’Inter si mettano d’accordo e siano felici entrambi. Io uno come Icardi lo vorrei sempre in squadra. Mondiale a 48 squadre? Si è discusso della possibilità di allargare a 48 squadre il Mondiale in Qatar perché vogliamo che partecipi anche l’Italia. VAR? La perfezione non è umana, ma con l’aiuto della tecnologia siamo passati dal 95 al 99,3 per cento delle decisioni corrette. Bisogna accettare gli errori e riconoscere che con la VAR c’è stato un progresso”.

Foto: Fifa.com