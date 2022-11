Infantino: “Russia e Ucraina cessino il fuoco durante il Mondiale”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, è intervenuti al G20 di Bali chiedendo a gran voce una tregua della guerra in Ucraina durante il Mondiale in Qatar. Ecco le sue parole: “Il mio appello a tutti voi è di pensare ad un cessate il fuoco per un mese, durante il Mondiale, o almeno alla realizzazione di corridoi umanitari o a qualsiasi cosa che possa portare ad un dialogo come primo passo verso la pace.”

Foto: Twitter Fifa