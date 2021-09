Infantino: “Mondiali ogni due anni? Quasi il 90% dei Paesi ha chiesto se sono fattibili”

La proposta dei Mondiali di calcio ogni due anni, che la FIFA sta portando avanti, non è solo una provocazione ma un progetto che presto può prendere piede.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato in merito a questa soluzione.

Queste le sue parole: “Il Mondiale ogni due anni è una soluzione possibile. Ora approfondiremo la fattibilità partendo da giocatori e allenatori, cercando di armonizzare i calendari. Non dimentichiamo che 166 associazioni, l’88% di coloro che hanno votato, erano favorevoli con una maggioranza di tutti i continenti ad approfondire questa fattibilità. È quello che stiamo facendo: studiare il calendario, consultare tutti, partendo ovviamente dai protagonisti, dagli attori principali del calcio come giocatori e allenatori. Ci sono troppe partite senza senso, dobbiamo valutare cosa si può fare per avere un sistema semplice e chiaro, comprensibile a tutti”.

Foto: Fifa.com