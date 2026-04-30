Infantino: “L’Iran parteciperà ai Mondiali. Il motivo è semplice: dobbiamo unire le persone”

30/04/2026 | 21:07:23

Durante il 76o congresso della FIFA, a Vancouver, il presidente Gianni Infantino ha fatto chiarezza su una possibile esclusione dell’Iran dai Mondiali. “Permettetemi di iniziare confermando subito, a beneficio di coloro che potrebbero voler dire o scrivere qualcosa di diverso, che ovviamente l’Iran parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA 2026. E ovviamente l’Iran giocherà negli Stati Uniti d’America. Il motivo è semplice: dobbiamo unirci. Dobbiamo unire le persone”.

foto fifa media