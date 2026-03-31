Infantino: “L’Iran giocherà i Mondiali. Farò di tutto per garantire la regolarità del torneo”

31/03/2026 | 17:23:54

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato della situazione legata alla nazionale dell’Iran, qualificata al Mondiale, ma da un mese, sotto bombardamento americano e israeliano. Stati Uniti, dove si giocheranno i prossimi Mondiali. Ma Infantino assicura la presenza ai prossimi Mondiali: “Non ci occupiamo di politica perché non siamo politici. Il nostro lavoro è il calcio, e con il calcio possiamo unire le persone. Sono molto contento che la nazionale iraniana stia tenendo un ritiro di allenamento e, come ho già detto ai media, abbiamo un solo obiettivo per questa squadra. L’Iran si è qualificato per i Mondiali e parteciperà alla competizione. Personalmente, farò tutto il possibile per garantire che tutto vada per il meglio”.

Foto: X Fifa