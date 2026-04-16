Infantino: “L’Iran deve venire al Mondiale, si sono qualificati. Lo sport deve rimanere separato dalla politica”

16/04/2026 | 11:15:24

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato ai microfoni della CNBC. Queste le sue parole:

“L’Iran? Speriamo che per allora la situazione sia tranquilla; questo aiuterebbe sicuramente. L’Iran deve venire, ovviamente. Rappresentano il loro popolo. Si sono qualificati. I giocatori vogliono giocare. Devono giocare perché lo sport deve rimanere separato dalla politica. Ora, non viviamo sulla luna, viviamo sul pianeta Terra, ma se non c’è nessun altro che crede nella costruzione di ponti e nel mantenerli intatti e uniti, lo faremo noi”.

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