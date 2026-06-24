Infantino: “L’hydration break serve, ma è solo per il caldo. Nessun marketing”

24/06/2026 | 16:33:46

Una delle polemiche principali di questo mondiale è legata alle lunghe pause dovute all’hydration break, trasformando le partite da due tempi di 45 minuti a una sorta di basket con quattro quarti e un intervallo lungo.

Polemiche che sono arrivate anche al presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha difeso la scelta, soffermando si trattasse solo di necessità e niente marketing.

Le sue parole: “La ragione principale di queste pause è il caldo, ma bisogna anche capire che in una competizione come la Coppa del Mondo, che si svolge in 39 giorni, con squadre che possono giocare fino a otto partite, avere un momento di riposo è estremamente importante. Non ci sono entrate aggiuntive per la Fifa poiché tutti gli accordi commerciali sono stati firmati con largo anticipo. Quindi per noi non è un discorso economico. Per noi è una questione puramente sportiva. Questo Mondiale è un torneo incredibile, l’evento più riuscito della storia”.

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