Infantino: “La morte di Mihajlovic è una grande perdita per tutti noi”

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic attraverso un suo comunicato. Queste le parole del presidente: “Sono profondamente rattristato nell’apprendere della scomparsa di Siniša Mihajlović, uno dei calciatori e allenatori più celebri della Serbia. In campo, i suoi calci di punizione incarnavano una passione e una dedizione per la bellezza del gioco che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport e la sua morte è una grande perdita per tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”.

Foto: Twitter Fifa