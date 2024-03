Infantino: “Inaccettabile la violenza alla fine della partita Trabzonspor-Fenerbahce”

Hanno fatto piuttosto scalpore le immagini circolate nella serata di ieri sul brutto episodio andato in scena al termine del match di Superlig turca tra Trabzonspor eFenerbahce. I tifosi di casa, dopo la sconfitta per 2-3, hanno invaso il campo da gioco, tentando di aggredire fisicamente i calciatori ospiti intenti a festeggiare la vittoria. Non è tardata a tal proposito la replica del presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha duramente condannato il gesto di violenza. Le sue parole raccolte dall’ANSA: “La violenza alla quale abbiamo assistito nella Superlig turca al termine della partita tra Trabzonspor e Fenerbahce è assolutamente inaccettabile. Non ci può essere spazio nè dentro né fuori dal campo. L’ho già detto e lo ripeto: senza alcuna eccezione i giocatori devono poter giocare in sicurezza. Mi appello alle autorità competenti affinché questo sia rispettato a tutti i livelli e che gli autori degli eventi scioccanti di Trabzor sia perseguiti per le loro azioni”, ha aggiunto il numero 1 del calcio mondiale.”

Foto: Twitter FIFA