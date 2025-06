Infantino: “Il Mondiale per club sarà una festa, stiamo scrivendo la storia”

13/06/2025 | 09:38:19

Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha presentato il Mondiale per Club in partenza in queste ore: “L’elenco dei partecipanti alla prima edizione della Coppa del Mondo per club FIFA a 32 squadre riflette fedelmente quello che sarà il torneo più competitivo e inclusivo del calcio mondiale – ha esordito – che riunirà i migliori talenti di ogni continente per decidere il vero campione mondiale per club FIFA. Abbiamo 26 giocatori che cercheranno di entrare a far parte del primo gruppo di stelle ad aver vinto due Coppe del Mondo differenti: la Coppa del Mondo FIFA e la Coppa del Mondo per club FIFA. È la storia che si sta scrivendo. Inoltre, con 81 paesi rappresentati, la Coppa del Mondo per club FIFA sta contribuendo a rendere il calcio veramente globale. Il torneo sarà il sogno di ogni tifoso – ha concluso – una festa calcistica che durerà un mese” le parole al sito della UEFA.

FOTO: X Fifa