Infantino: “Il Mondiale per Club sarà un grande successo. I club avranno un rientro economico”

15/05/2025 | 21:24:22

Al Congresso FIFA 2025, il presidente, Gianni Infantino tocca tanti temi incluso, ovviamente, il Mondiale per Club al via a giugno negli Stati Uniti che vedrà anche l’Inter tra i club partecipanti: “Vorrei iniziare ringraziando tutti voi, le nostre 211 Associazioni affiliate, 210 presenti oggi, per aver avuto il coraggio l’anno scorso di schierarci nella nostra Posizione globale contro il razzismo e da allora, naturalmente, abbiamo continuato a lavorare. Ringrazio il Consiglio FIFA qui presente per aver approvato il nuovo Codice Disciplinare FIFA, che ci fornisce gli strumenti per combattere efficacemente il razzismo e che sarà applicato in tutto il mondo. Abbiamo creato, e vorrei ringraziare tutte le leggende (FIFA) che ne fanno parte, il Players’ Voice Panel, perché la voce dei giocatori, dei protagonisti, delle leggende (FIFA) è assolutamente cruciale in questo senso. E stiamo lavorando, ovviamente, sull’educazione, includendo il razzismo e la discriminazione nel nostro programma “Calcio per le Scuole”. E infine, sia chiaro: il razzismo non è solo un problema che dobbiamo affrontare e vincere nel calcio. È, ovviamente, un problema della società e il razzismo è semplicemente un crimine, un crimine. “Ed è per questo che stiamo lavorando anche con diversi governi in tutto il mondo, con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, per garantire che la lotta contro il razzismo sia sancita nelle legislazioni penali di ogni paese del mondo”.

Sulla finanza e sugli investimenti della FIFA nello sviluppo del calcio: “Vorrei soffermarmi brevemente sulla finanza, perché il prossimo punto all’ordine del giorno – il punto 8 – riguarda la finanza. Considerando tutto questo, penso che valga la pena riflettere su un argomento. Se si considera il bilancio delle entrate per l’ultimo quadriennio, dal 2019 al 2022, si scopre che il bilancio delle entrate era di 6,5 miliardi di dollari. I ricavi della FIFA negli ultimi quattro anni sono stati pari a 6,5 ​​miliardi di dollari. Il budget di entrate per questo ciclo quadriennale – dal ’23 al ’26, quindi solo un ciclo dopo – non è più di 6,5 miliardi di dollari. È di 13 miliardi di dollari, quindi esattamente il doppio in termini di entrate rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi quattro anni. Il doppio. Ciò ci consente, ovviamente, di implementare il Programma FIFA Forward, aumentato di sette volte negli ultimi nove anni. Ora possiamo davvero investire in tutto il mondo nello sviluppo del calcio. E possiamo farlo, perché? Grazie al lavoro che tutti voi state svolgendo per rendere la FIFA più forte e migliore. Oggi, la FIFA è probabilmente il marchio più forte nel mondo dello sport, forse anche nell’intrattenimento. Abbiamo nuovi partner davvero fantastici. Abbiamo DAZN per la Coppa del Mondo per Club (FIFA) – tornerò sull’argomento – abbiamo Netflix per la Coppa del Mondo femminile (FIFA), abbiamo nuovi partner come Bank of America o Verizon. Abbiamo AB InBev, Lenovo, Hisense, Aramco, Qatar Airways e molti altri partner, vecchi e nuovi, orgogliosi di collaborare con un’organizzazione come la FIFA. La FIFA è sicuramente più forte che mai. E perché siamo più forti che mai? Perché la nostra governance è più forte che mai. Perché i nostri investimenti nei giovani e nello sviluppo sono più forti che mai. Perché i nostri rapporti con il mondo dell’economia, del calcio e della politica sono più forti che mai. Perché parliamo con tutti, perché ci relazioniamo con tutti, e questo lo impariamo perché trascorriamo del tempo insieme, tutti noi, tutte le 211 Associazioni affiliate. Siamo in una posizione di forza anche perché organizziamo, ovviamente, competizioni di livello mondiale. Non solo competizioni mondiali, ma competizioni di livello mondiale. Abbiamo annunciato la scorsa settimana le otto città ospitanti della Coppa del Mondo femminile FIFA in Brasile – parabéns ao Brazil! – per il 2027. Siamo in procinto di assegnare le Coppe del Mondo femminili (FIFA) 31 e 35… Stiamo organizzando la Coppa del Mondo FIFA il prossimo anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Congratulazioni a coloro che si sono già qualificati e auguri a coloro che stanno lottando per qualificarsi, soprattutto ora che a giugno si avvicinano alcune partite decisive”.

Foto: sito FIFA