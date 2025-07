Infantino: “Il Mondiale per Club è stato un successo enorme. Generati circa due miliardi di entrate”

12/07/2025 | 20:28:18

Alla vigilia della finale del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea, il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha fatto il punto sulla competizione in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “È stato un enorme successo. Abbiamo generato più di due miliardi di dollari di entrate, ovvero 31 milioni di dollari a partita. Nessun altro torneo si avvicina a questo tipo di risultati. I giocatori scontenti di partecipare? Non credo si possa dire. Abbiamo visto chiaramente che le squadre erano contente. Rispetto le opinioni diverse. Le accettiamo persino… Ma come presidente, difendo ciò che la FIFA mette in atto”.

Foto: X FIFA