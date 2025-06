Infantino: “Il Mondiale per Club è speciale, i giocatori lo adorano”

22/06/2025 | 17:05:47

Intervistato da The Athletic, il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha parlato del Mondiale per Club: “Forse alcuni lo criticano un po’, ma è qualcosa di nuovo. È qualcosa di speciale. È un vero Mondiale con le migliori squadre e i migliori giocatori. Da 100 anni sappiamo qual è la nazione migliore del mondo, ma, fino ad oggi, non sapevamo davvero quale fosse la squadra migliore del mondo. Quindi, abbiamo pensato che non sarebbe stata una cattiva idea creare una Coppa del Mondo in cui fossero le squadre a decidere. Penso che i giocatori che giocano lo adorino”.

FOTO: X Fifa