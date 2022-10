Infantino: “Il Mondiale in Qatar ha contribuito al miglioramento dei diritti dei lavoratori”

Un Mondiale visto non solo dal lato sportivo ma anche da quello lavorativo e sociale. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha infatti parlato al World Innovation Summit for Health (WISH) di Doha: “Ospitare la Coppa del Mondo di calcio in Qatar ha contribuito a mettere il paese sulla mappa internazionale, innescando un significativo miglioramento dei diritti dei lavoratori nel Paese. Il Qatar è davvero diventato un hub centrale nel mondo. I riflettori della Coppa del mondo hanno contribuito anche a mettere il Qatar su una mappa internazionale. E le cose sono cambiate”. Ed ancora: “Abbiamo parlato dei lavoratori, dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani. Alcune critiche sono state sollevate, giustamente, e i cambiamenti sono avvenuti”,

Foto: twitter Fifa