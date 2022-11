Infantino: “Il Mondiale celebrerà l’amore per il calcio, ma anche i valori extra-campo”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, a pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo in Qatar ha parlato in occasione del lancio della campagna Football Unites the World.

Queste le sue parole: “Il calcio unisce le persone come nient’altro e la Coppa del Mondo sarà una celebrazione di quell’unità e passione per il gioco che amiamo così tanto. Sebbene il calcio sia e dovrebbe essere il nostro obiettivo principale, la Coppa del Mondo riguarda anche valori e cause che si estendono ben oltre il campo e siamo lieti che le stelle del calcio del passato e del presente si siano unite a noi per promuovere ed evidenziare queste temi, che accomunano anche il mondo intero. La campagna è lì per celebrare il calcio e i giocatori ci hanno fornito il calcio d’inizio ideale, ma il nostro sport riguarda anche i tifosi. In questo modo, vogliamo che facciano parte della celebrazione globale, ed è per questo che invitiamo i fan di tutto il mondo a mostrare la loro passione per il calcio sui social media, dando così l’esempio di come il calcio unisce il mondo”.

Foto: Twitter Fifa