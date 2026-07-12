Infantino: “Il format a 48 squadre è stato un successo. Giusto dare spazio ai Paesi più piccoli, che non hanno sfigurato”

12/07/2026 | 16:30:25

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato al portale Bluewin sul Mondiale.

Queste le sue parole: “Quando si organizza un Mondiale bisogna pensare al mondo intero, non soltanto all’Europa e al Sud America. Ogni nazione deve poter sognare di partecipare. Se non diamo questa possibilità ai Paesi più piccoli, rischiamo di frenarne la crescita. Il format a 48 squadre è stato un successo. Tutte le squadre hanno dimostrato un livello molto alto, rappresentative di ogni continente hanno segnato e conquistato punti. Nove nazionali africane su dieci hanno raggiunto i sedicesimi: al Mondiale precedente erano soltanto cinque. Inoltre, i Paesi più piccoli non hanno sfigurato. Alcuni hanno sfiorato anche imprese clamorose, insomma, è un format che ci è piaciuto e siamo contenti di ripeterlo”.

Foto: sito FIFA