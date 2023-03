Infantino: “Felici di rinnovare l’accordo con l’ECA. Giorno significativo per il futuro del calcio”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dopo aver firmato l’accordo con l’ECA in merito al calendario internazionale fino al 2023, ha dichiarato: “Questo è un giorno significativo per il futuro del calcio e per la sua stabilità a lungo termine. Siamo molto felici di rinnovare e rafforzare il nostro accordo di cooperazione con l’ECA, un importante stakeholder che rappresenta i club di tutta Europa”.

Foto: Twitter Fifa