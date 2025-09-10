Infantino fa visita all’Inter: il messaggio del presidente della FIFA

10/09/2025 | 18:40:45

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha fatto visita alla sede dell’Inter, dove ha incontrato il Presidente Giuseppe Marotta e i dirigenti nerazzurri. Il messaggio postato sui social: “Mi hanno accolto dicendomi ‘benvenuto a casa’. Sono stato nella sede dell’Inter per parlare con il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, con il Vice Presidente e FIFA Legend E Javier Zanetti, con il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci e con il Chief of Staff Massimiliano Catanese. Tanti gli argomenti affrontati, fra cui la salute dei calciatori, i calendari e il futuro del calcio. E visitare la Sala Trofei è stato molto emozionante”.

Foto: Instagram Infantino