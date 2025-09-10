Infantino fa tappa a Casa Milan: l’incontro con Scaroni e Furlani

10/09/2025 | 18:50:36

Giro di visite in Italia per Gianni Infantino che ha fatto tappa in Casa Milan per incontrare il presidente Paolo Scaroni e il CEO Giorgio Furlani. Di seguito il messaggio social del presidente della FIFA:“È stato un piacere incontrare il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il CEO Giorgio Furlani, per parlare di calcio, competizioni internazionali e di infrastrutture. E complimenti per il Museo: con uno sguardo sempre rivolto al futuro, siete riusciti a trovare il giusto posto per ogni giusta storia”.

Foto: Instagram Infantino