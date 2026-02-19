Infantino e l’ entusiasmo della Coppa del Mondo: “In 4 settimane ricevute richieste di biglietti equivalenti a 1000 anni di Mondiali”

19/02/2026 | 15:30:03

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha parlato dei prossimi Mondiali del 2026, spiegando i numeri a suo dire eccezionali per quel che riguarda la prevendita dei biglietti. Le sue parole arrivano tramite CNBC: “E’ assolutamente incredibile, abbiamo già ricevuto richieste per oltre 500 milioni di biglietti, 508 milioni per la precisione, a fronte di circa 7 milioni di biglietti messi in vendita in 4 settimane”.

Mai visto numeri del genere? “Mai e poi mai. Solo per fare un paragone: in 100 di Coppa del Mondo, la prima è stata nel 1930, quasi 100 anni fa, la FIFA ha venduto in totale meno di 50 milioni di biglietti. In totale. E ora in quattro settimane abbiamo ricevuto richieste equivalenti a mille anni di Mondiali”.

Foto: sito Fifa