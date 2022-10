Infantino difende i Mondiali in Qatar: “Hanno dimostrato in pochi anni di aprire ad un mondo libero. Sarà un evento unico”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, difende la scelta dell’assegnazione dei Mondiali in Qatar, nonostante le enormi polemiche e pregiudizi che si stanno avendo, a circa 3 settimane dall’inizio della manifestazione.

Queste le paerole del numero uno della FIFA: “Il Qatar ha attuato veri cambiamenti per migliorare le condizioni dei lavoratori migranti e la Coppa del Mondo è un’opportunità per il Qatar e tutto il Golfo Persico di mostrarsi in modo diverso e liberarsi dei pregiudizi che purtroppo esistono ancora oggi. Questi cambiamenti sono avvenuti negli ultimi anni, mentre in altri Paesi ci sono voluti decenni”.

Sull’evento: “Sarà unico nel suo genere, nel mezzo dei campionati, sotto le festività Natalizie, sarà davvero speciale. Penso che alla fine ne saremo tutti soddisfatti”.

Foto: twitter FIFA