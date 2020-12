Infantino dal Qatar: “Quello del 2022 sarà un Mondiale eccezionale”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, è volato in Qatar per dare un’occhiata ai lavori in vista dei Mondiali del 2022, lì ha rilasciato alcune dichiarazioni a BeIn Sports:

“E’ bellissimo essere qui allo stadio Lusail, è affascinante pensare che la finale dei Mondiali si disputerà qui. Vedere questo lavoro e sentire l’atmosfera che si respira in questo stadio è magnifico. In Qatar si fanno eventi reali, non solo propaganda. E’ molto importante fissare il salario minimo di lavoro, ci sarà un bell’impatto.

Il Mondiale interesserà l’intera Regione, non sarà solo la Coppa del Mondo del Qatar, ma la Coppa del Mondo del Golfo. Sono molto soddisfatto di quanto fatto finora e di quanto verrà fatto nei prossimi due anni. Sarà tutto a posto, quello del 2022 sarà un Mondiale eccezionale”.

Foto: Twitter FIFA