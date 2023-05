Infantino: “Basta razzismo. Piena solidarietà a Vinicius. Le partite vanno interrotte”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato ai canali ufficiali del massimo organo calcistico, esprimendosi sull’ennesimo caso di razzismo nei confronti di Vinicius, attaccante del Real Madrid.

Questo quanto si legge: “Piena solidarietà a Vinicius. Non c’è posto per il razzismo nel calcio o nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che si sono trovati in una situazione simile. I fatti accaduti durante la partita tra Valencia e Real Madrid dimostrano che questo deve essere il caso. Per questo motivo, nelle competizioni Fifa esiste un processo in tre fasi, raccomandato a tutti i livelli del calcio. In primo luogo, si interrompe la partita e lo si annuncia. In secondo luogo, i giocatori lasciano il campo e l’altoparlante annuncia che se gli attacchi continuano, la partita sarà sospesa. La partita riprende e poi, terzo, se gli attacchi continuano, la partita si ferma e i tre punti vanno all’avversario. Queste sono le regole che dovrebbero essere applicate in tutti i Paesi e in tutti i campionati. È chiaro che è più facile dirlo che farlo, ma dobbiamo farlo e dobbiamo sostenerlo attraverso l’educazione”.

Foto: twitter FIFA