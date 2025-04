Infantino: “A settembre una partita per i bambini in onore del Papa”

Gianni Infantino, presidente FIFA, ha partecipato ai funerali di Papa Francesco e ha rilasciato alcune dichiarazioni. “A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende del calcio per onorare il suo ricordo ed unire tutti. È questo il messaggio più importante che il Papa ha saputo dare. Un paio di mesi fa, nel nostro ultimo incontro, in occasione del summit mondiale per i bambini si era parlato di organizzare una partita per loro, con tutte le leggende, e unire così la passione che il Papa aveva per il calcio e per l’unità dei giovani”.

Foto: X Fifa