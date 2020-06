L’indiscrezione: il Cosenza orientato a confermare Occhiuzzi (con deroga)

Il Cosenza è pronto a ripartire, ha valutato la possibilità di richiamare Piero Braglia in panchina, ma nelle ultimissime ore sono risalite le quotazioni di Roberto Occhiuzzi. La famosa soluzione interna dopo l’addio di Pillon con il gradimento della squadra. Il club calabrese non ha ancora sciolto tutte le riserve, tuttavia è questa la tendenza. A quel punto verrebbe richiesta la deroga in modo da consentire a Occhiuzzi di andare in panchina.