Independiente Medellin-Millonarios: pioggia di fischi per Cuadrado, ha giocato contro la squadra che lo ha lanciato

30/09/2026 | 16:51:39

Il ritorno di Juan Cuadrado in Colombia, dopo ben 17 anni, è stato un vero e proprio incubo. L’ex giocatore di Juventus, Inter, Atalanta e Pisa è tornato in patria, firmando, a sorpresa, con i Millonarios, acerrimi rivali dell’Independiente Medellin, club in cui è cresciuto e ha mosso i primi passi da professionista. L’esordio di Cuadrado, avvenuto questa notte proprio nella speciale partita, si è trasformato in una bolgia di fischi dei tifosi dell’Independiente. L’esterno 38enne, a cui è stata data la fascia da capitano, è stato accolto anche con uno striscione inequivocabile: “Oggi ci visita Giuda, il traditore”.

Foto: Instagram Cuadrado